Aline Gotschalg fala sobre tratamento de câncer: "Muita ansiedade"

Aline Gotschalg revelou o diagnóstico de câncer de tireiode em agosto do ano passado e está curada

Aline Gotschalg (32) usou as redes sociais para explicar aos fãs que está fazendo um tratamento de iodoterapia. A ex-BBB revelou o diagnóstico de câncer de tireiode em agosto de 2022 e está curada.

"Essa semana estou focada no tratamento do iodo radioativo", começou Aline. "Para fazer iodoterapia tenho que tomar duas injeções durante dois dias consecutivos. É super tranquilo", acrescentou.

A iodoterapia é um tratamento complementar em pessoas com câncer na tireoide. O método contribui para eliminar as células que não tenham sido eliminadas durante a cirurgia de retirada do câncer.

"Comentei com vocês que estou fazendo uma dieta super restritiva por conta do tratamento. E eu nunca tinha feito uma dieta (tenho pavor desse nome), ainda mais restritiva, que não posso comer o que sinto vontade. Isso tem me gerado muita ansiedade, estresse. Está sendo novo para mim, mas eu só penso em comer tudo que não pude e queria durante esse período. Acho que esse papo é válido com vocês", explicou Aline.

Aline Gotschalg desabafa sobre câncer e perda da voz: ''Tinha tanto medo de morrer''

Aline Gotschalg relembrou as dificuldades e os sentimentos durante o período de quatro meses, do diagnóstico ao fim do tratamento da doença na tireoide.

"Já tinha marcado duas viagens pra fora do Brasil a trabalho. Aproveitei para emendar uma viagem com o Fê [Fernando Medeiros] porque tinha tanto medo de morrer que falei 'Preciso aproveitar tudo que posso. Vai que essa é a última viagem'. Olha que sentimento difícil, doloroso. Até o dia da cirurgia, tive muito medo. Foi muito difícil compartilhar isso com minha família e meus amigos", começou falando.

"É desesperador perder a voz da noite para o dia. Eu tinha acabado de passar por uma fase muito difícil [câncer]. É muito ruim não saber se vai voltar ou não, e perder sua ferramenta de trabalho, como é para mim. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz", disse ainda sobre a paralisia vocal.