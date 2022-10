Zilu Camargo ostenta pernão torneado ao posar de camisola branca ousada

Aos 64 anos, Zilu Camargo impressionou ao esbanjar curvas torneadas em look íntimo

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 10h42

A empresária Zilu Camargo (64) esbanjou beleza e sensualidade ao compartilhar uma foto usando roupa íntima de dormir. Nesta sexta-feira, 28, a publicou um clique vestindo a roupa ousada e chamou a atenção.

A pedido de um internauta, que falou para ela mostrar um registro usando camisola, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) resgatou um momento deslumbrante vestindo a roupa.

Com os cabelos presos e sorrindo, Zilu Camargo surgiu fazendo pose em uma cadeira dourada luxuosa e roubou a cena ao deixar seus pernões à mostra.

Cheia de estilo, a empresária deu um show de beleza com elegância com o registro de sua intimidade e mostrou mais uma vez que está com tudo em cima.

Veja a foto de Zilu Camargo de camisola:

Zilu Camargo impressiona ao mostrar como ficou sua casa após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nas últimas semanas por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

