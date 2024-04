Yasmin Brunet exibe tattoo ousada e deixa seguidores encantados: "Perfeita"

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet surge de biquíni e exibe tattoo ousada em novas fotos; confira a reação de seus seguidores!

A modelo Yasmin Brunet deixou seus seguidores encantados ao atualizar suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 22. De biquíni, a ex-BBB 24 botou seu corpão para jogo e exibiu suas tatuagens ousadas para seus seguidores.

Loiríssima, a filha de Luiza Brunet posou em frente a um jardim e apostou em um biquíni branco simples para os cliques. Fazendo carão, a musa olhou por cima de seu ombro e mostrou suas tattoos nas costas e no bumbum para seus seguidores.

"Ela muda na lua cheia", escreveu Yasmin na legenda da publicação. Seus seguidores logo foram à loucura e rasgaram elogios nos comentários. "Mulheeeeer … Perfeitaa", elogiou sua colega de confinamento, Leidy Elin."Legal, você não tem pena de ninguém né", brincou a cantora Pocah.

"Braba das braba", disparou MC Binn, também do BBB 24. "Sereiaaaa", declarou a cantora Ludmilla."Que gataaaaaa socorro", disse um internauta. "Fiquei sem palavras", confessou outro. "Yasmin, cada post seu é uma obra de arte!", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Saiba quanto Yasmin Brunet gastou em festa para ex-BBBs

Yasmin Brunet se tornou assunto na última quinta-feira, 17, após a repercussão de sua festa para seus aliados no BBB 24. O evento aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu cerca de 120 convidados, dentre amigos e ex-confinados do reality.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Weeventos, empresa responsável pela organização da festa, a ex-participante do BBB teria investido cerca de R$ 250 mil na noite. O evento aconteceu no Espaço Barra e contou com uma decoração escolhida por Brunet, além de iluminação especial e paisagismo.

Os convidados foram servidos com um buffet que uma estação de massas e outra destinada apenas para gastronomia vegana. Além disso, a festa contou com uma ala apenas para doces, com direito a churros e açaí. Além disso, o "after secreto" como foi nomeado, também oferecia bebidas alcoólicas.

As atrações da comemoração foram bastante voltadas para os ritmos funk, rap e trap. Nomes como DJ Braga, Dj Kelve e Trio Locco Squad fizeram apresentações e animaram a pista de dança para os convidados da ex-sister.

Dentre os ex-participantes do BBB que compareceram à festa estavam Rodriguinho e sua esposa, Bruna Amaral, Wanessa Camargo, Mc Binn, Leidy Elin, Raquele, Nizam, Lucas Buda, Giovanna, Lucas Luigi, Deniziane, Thalyta, Marcus Vinicius, Pitel e outros.