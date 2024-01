Xuxa exibe a barriga sarada ao mostrar seu treino do dia

A apresentadora Xuxa Meneghel aparece só de top e shorts durante treino com personal das famosas e surpreende com sua boa forma

A apresentadora Xuxa Meneghel agitou as redes sociais nesta terça-feira, 9, ao mostrar sua boa forma em um novo vídeo. A musa exibiu sua barriga reta e o corpo sarado ao registrar o seu treino do dia.

A beldade apareceu fazendo exercícios com peso e elástico sob a orientação do personal trainer Chico Salgado, que é o queridinho de várias famosas, como Bruna Marquezine, Grazi Massafera e Angélica. Na legenda, ela contou: “Me preparando pro Navio da Xuxa e pra turnê…”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Maravilhosa, gata”, disse um seguidor. “Respeita este abdômen”, afirmou outro. “Que espetáculo”, declarou mais um.

Em entrevista na Revista CARAS, Xuxa Meneghel contou sobre ter voltado a se exercitar. "Atividade física sempre me fez bem e não queria me sentir bem. Depois de perder meus pais, irmão, a Maria e o Dudu, me sentia mal por me sentir bem. Mas, agora, entendo que devemos fazer o que for necessário para estar bem. Faço pilates três vezes por semana e cinco vezes por semana de aulas com o Chico Salgado: boxe, aeróbico, musculação... E comecei a dieta", afirmou.

Xuxa foi tema de reportagem no New York Times

A apresentadora Xuxa Meneghel foi tema de uma reportagem do jornal The New York Times e foi comparada com a boneca Barbie. Na publicação, a estrela foi definida como um fenômeno que tomou conta dos anos 1990 na TV brasileira e também em outros países, incluindo sucesso com shows e produtos com seu rosto e nome.

Então, a publicação falou sobre Xuxa em comparação com a boneca Barbie. “Assim como a famosa boneca, Xuxa também é branca, magra, loira e de olhos azuis. Em seu programa infantil, ela com frequência usava saias curtas e botas de cano alto ao sair de uma nave espacial decorada com lábios vermelhos gigantes. E, assim como a Barbie, ela se tornou ídolo para seus fãs, que cresceram querendo ser como a Xuxa e seu elenco de dançarinas adolescentes brancas, as Paquitas”, escreveram.

Então, a publicação falou sobre Xuxa – O Documentário, do Globoplay, que definiram como um acerto de contas. Eles contaram que a apresentadora falou sobre “diversidade, padrões de beleza e sexualização” durante seus anos de sucesso.

Tanto que Xuxa falou para o jornal sobre as mudanças na sociedade hoje em dia. “A culpa não é do Xou da Xuxa. É a culpa de tudo que era passado para a gente como normal”, disse ela, e completou: “Eu não via isso como errado naquela época. Hoje sabemos que está errado”.

O jornal norte-americano ainda destacou quando ela quis deixar de ser a boneca na TV. “Quando se tornou mãe, ela cortou o cabelo como forma de protesto.'Não quero mais ser boneca', disse ela, exibindo o corte curto e platinado que mantém há anos”, escreveram.

Por fim, o The New York Times faz uma análise sobre as mudanças no campo da diversidade no Brasil. “Nos últimos anos, a televisão brasileira deu grandes passos em direção a uma maior diversidade. Os protagonistas das três principais novelas brasileiras agora são atores negros, e mais programas de notícias e política são apresentados por apresentadores negros. Xuxa disse que o debate sobre seu impacto lhe ensinou muito sobre si mesma e sobre a sociedade. Para a apresentadora, apenas se aprende o certo “quando a gente vê que está no caminho errado”, disse ela. “Então acho que tive que passar por coisas para poder chegar aqui”", finalizaram.