Xuxa Meneghel é chamada de 'Barbie brasileira' pelo jornal The New York Times

Reportagem de jornal dos Estados Unidos fala sobre a história de Xuxa Meneghel e o sucesso nos anos 1990

A apresentadora Xuxa Meneghel foi tema de uma reportagem do jornal The New York Times desta terça-feira, 15, e foi comparada com a boneca Barbie. Na publicação, a estrela foi definida como um fenômeno que tomou conta dos anos 1990 na TV brasileira e também em outros países, incluindo sucesso com shows e produtos com seu rosto e nome.

Então, a publicação falou sobre Xuxa em comparação com a boneca Barbie. “Assim como a famosa boneca, Xuxa também é branca, magra, loira e de olhos azuis. Em seu programa infantil, ela com frequência usava saias curtas e botas de cano alto ao sair de uma nave espacial decorada com lábios vermelhos gigantes. E, assim como a Barbie, ela se tornou ídolo para seus fãs, que cresceram querendo ser como a Xuxa e seu elenco de dançarinas adolescentes brancas, as Paquitas”, escreveram.

Então, a publicação falou sobre Xuxa – O Documentário, do Globoplay, que definiram como um acerto de contas. Eles contaram que a apresentadora falou sobre “diversidade, padrões de beleza e sexualização” durante seus anos de sucesso.

Tanto que Xuxa falou para o jornal sobre as mudanças na sociedade hoje em dia. “A culpa não é do Xou da Xuxa. É a culpa de tudo que era passado para a gente como normal”, disse ela, e completou: “Eu não via isso como errado naquela época. Hoje sabemos que está errado”.

O jornal norte-americano ainda destacou quando ela quis deixar de ser a boneca na TV. “Quando se tornou mãe, ela cortou o cabelo como forma de protesto.'Não quero mais ser boneca', disse ela, exibindo o corte curto e platinado que mantém há anos”, escreveram.

Por fim, o The New York Times faz uma análise sobre as mudanças no campo da diversidade no Brasil. “Nos últimos anos, a televisão brasileira deu grandes passos em direção a uma maior diversidade. Os protagonistas das três principais novelas brasileiras agora são atores negros, e mais programas de notícias e política são apresentados por apresentadores negros. Xuxa disse que o debate sobre seu impacto lhe ensinou muito sobre si mesma e sobre a sociedade. Para a apresentadora, apenas se aprende o certo “quando a gente vê que está no caminho errado”, disse ela. “Então acho que tive que passar por coisas para poder chegar aqui”", finalizaram.

Xuxa relembra sua saída da Globo

No quinto episódio do documentário no Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou como foi a época em que saiu da Globo e foi para a Record TV entre os anos de 2014 e 2015. Ela contou que saiu da Globo quando a emissora demonstrou que não queria mais apostar nos seus projetos como antes, enquanto a Record ofereceu o que ela queria.

“Quando eu comecei a receber uns 'nãos', eu já saquei que estava em um momento que estavam saturando. Eu falei: 'Eles não querem, mas não querem dizer a gente não quer mais você. Deixa ela dizer que não quer mais ficar aqui'. Eu não imaginei que eu iria sair dali e iria para outra televisão. Primeira coisa que a televisão falou para mim foi: 'a gente quer ver você feliz'. E eu estava infeliz na Globo. Mexeu numa coisa que não podia ter falado essa palavra para mim que já estava infeliz”, disse ela.

Então, Xuxa revelou que sente gratidão pelo seu tempo de trabalho na Globo. “Eu tenho muito respeito pela Globo. Tenho um carinho imenso pela Record por ter dito 'eu quero você aqui feliz'. A Record me deu um dos programas mais bonitos que eu fiz na minha vida, que foi o Dancing, que é muito lindo e não vou cansar de dizer isso. Sem a força da Globo, óbvio que eu não teria chegado em lugar nenhum se a Globo não tivesse me dado das 8h às 10h, das 8h às 11h, de domingo a domingo”, afirmou ela. Vale lembrar que Xuxa saiu da Record TV em 2021.