Whindersson Nunes faz nova tatuagem no rosto. Veja o resultado

Whindersson Nunes surpreende ao mostrar que tatou um novo desenho em seu rosto

O humorista Whindersson Nunes decidiu fazer mais uma tatuagem no rosto. Desta vez, ele fez um desenho com uma mensagem logo acima da sobrancelha. Na região, o artista tatuou uma coroa com a mensagem 'Bom Jesus' dentro do desenho .

A nova tatuagem foi revelada por ele ao compartilhar um álbum de fotos no Instagram. Ele mostrou várias fotos de momentos dos seus últimos dias, incluindo a ida ao estúdio de tattoo e o resultado da mesma. Vale lembrar que ele começou a tatuar o rosto em 2021, após sofrer com a morte do seu filho, João Miguel, que faleceu logo após o nascimento. Na época, ele tatuou uma cruz no rosto.

Whindersson Nunes fala de sua relação com a fortuna

Há pouco tempo, o humorista e lutador Whindersson Nunes (28) respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o sentido da vida. Assim, ele refletiu sobre quando ostentava a sua fortuna. “Quando eu não era nada, eu só queria deixar de ser ninguém. Depois que me tornei alguém, me deparei com a fama e o dinheiro. E aí eu encontrei meu novo propósito: 'Não ser um merda'. Seguir trabalhando como se ainda não fosse ninguém, porque não sou mesmo”, começou o lutador, na publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Depois meu propósito se tornou inspirar as pessoas. Pelo meu tamanho mesmo, pelo alcance, é meio merda ficar usando isso para mostrar o que posso comprar, o que eu posso ter, como eu posso viver. Tive essa fase, mas graças a Deus eu aprendo muito rápido e logo saio da pira. Por isso, stand up, boxe, filme, música. É sempre buscando uma nova vertente. De propósito em propósito eu vou dando sentido a minha vida”, finalizou o ator.