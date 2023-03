Virginia Fonseca surge toda produzida fazendo carão e posando na Times Square em Nova York

A influenciadora Virginia Fonseca surgiu deslumbrante posando e fazendo carão no meio da Times Square em Nova York

Nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca surpreendeu seus fãs ao surgir toda produzida em Nova York, Estados Unidos.

A influenciadora compartilhou um vídeo em seu Instagram onde aparecia maquiada com um batom escuro e vestia uma peça única branca e longas botas cor caramelo.

No clipe ao som da música Empire State Of Mind de Jay-Z e Alicia Keys, a esposa do cantor Zé Felipe posava para um clipe filmado do meio da Times Square, praça famosa da cidade americana.

“Cheguei NY! Nem tenho palavras para expressar meu sentimento de estar nesse lugar pra fotografar um lançamento da MINHA MARCA! Toda honra e glória a Deus”, escreveu Virginia na legenda do vídeo.

Nos comentários, o marido Zé Felipe elogiou a amada que estava esbanjando beleza e estilo no clipe: “Lindaaa, te amo”.

Os seguidores de Virginia também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Meu Deus, que mulher”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Insuperável”.

Viagem!

Nesta última segunda-feira, 27, Virginia fez mistério com seus fãs ao publicar em suas redes sociais, fotos em um avião sem dizer para onde estava indo.

Foi só nesta terça-feira, que a influenciadora mostrou em seus stories que estava em Nova York em viagem a trabalho.