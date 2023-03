Virginia Fonseca surge em clima de romance em nova foto com Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do marido Zé Felipe

Nesta quinta-feira, 16, Virginia Fonseca (23) encantou seus fãs ao compartilhar em seu Instagram uma foto com seu marido Zé Felipe (24).

A influenciadora surgiu com uma jaqueta de couro preta e uma blusa branca com estampa animal print ao lado do cantor.

Zé Felipe esbanjava alegria vestindo um suéter preto com dois colares e levava um par de óculos escuros em cima da cabeça.

“Hoje 21h sai mais um hit se Deus quiser e passando aqui com essa fotinho pra dizer que te amo e sempre estarei do seu lado! Que Deus abençoe nossa família”, se declarou a empresária.

Nos comentários, Zé respondeu a legenda de sua amada: “Amém meu amor, eu te amoo obrigado por ser assim como você é”. E a mãe do cantor, Poliana Rocha, elogiou o casal: “Amo muito vocês! Que Deus os abençoe cuidando e livrando de todo o mal! Amém”.

Os fãs de Virginia adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Amo vocês demais”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “O casal mais fofo do Brasil”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Críticas!

Ainda nesta semana, Virginia foi criticada por seguidores ao publicar um vídeo dançando com um look transparente.

No clipe, a influenciadora surgia com um biquíni preto por baixo de um vestido transparente e dançava uma música de Zé Felipe.