Virginia Fonseca impressiona ao exibir a barriga 18 dias após parto

Influenciadora digital Virginia Fonseca impressiona os fãs ao mostrar como está seu corpo após dar à luz a segunda filha com Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 07h50

A influenciadora Virginia Fonseca (23) deixou os seguidores surpresos ao mostrar como está seu corpo após a segunda gestação!

Menos de vinte dias após dar à luz a segunda filha, Maria Flor, do casamento com o cantor Zé Felipe (24), no dia 22 de outubro, a empresária compartilhou com os fãs um vídeo mostrando que sua barriga está chapada.

Nos Stories de seu Instagram, a loira postou um clique em que aparece em frente ao espelho de pijama. "To melhor hoje, graças a Deus", disse Virginia, que contou recentemente que estava tendo dores de cabeça. "Tem momentos que estou bem, mas há alguns em que não estou boa 100%. Tem momentos que eu fico melhor, que eu não sinto tantas dores, e tem horas que as dores vem que eu acho que vai acabar o mundo", desabafou.

Nos outros registros, ela surgiu deitada fazendo uma massagem do tipo drenagem na barriga e exibiu a mudança em seu corpo após o nascimento da herdeira.

Confira o corpo de Virginia Fonseca após nascimento da segunda filha:

Virginia Fonseca mostra tentativa de fazer fotos para passaporte das filhas

A influenciadora Virginia proporcionou momentos de humor para os seus seguidores, na terça-feira, dia 08. A empresária estava tentando cumprir a missão de tirar fotos para os passaportes das suas pequenas, Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, recém-nascida. Mas parece que a primeira tentativa com as filhas, frutos do relacionamento com o cantor Zé Felipe, não deu muito certo, ainda que tenha ocasionado algumas risadas. "Tentativas de foto para passaporte! Não ri, nenhuma deu certo", escreveu Virginia na legenda das fotos. Maria Alice, que aparece de vestido verde e cabelo penteado para trás, com um mini rabo de cavalo, aparenta não estar tão confortável e tenta dar um sorriso. Já Maria Flor, que aparece com o cabelo repartido ao meio e macacão rosa de bolinhas, permanece deitada com um semblante bem calmo.

