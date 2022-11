Virginia mostra tentativa de fazer fotos para os passaportes das filhas

Virginia proporcionou muitas risadas ao mostrar as tentativas das fotos que fez para os passaportes das filhas, Maria Alice e Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 14h13

A influenciadora Virginia (23) proporcionou momentos de humor para os seus seguidores, nesta terça-feira, dia 08. A empresária estava tentando cumprir a missão de tirar fotos para os passaportes das suas pequenas, Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, recém-nascida. Mas parece que a primeira tentativa com as filhas, frutos do relacionamento com o cantor Zé Felipe (24), não deu muito certo, ainda que tenha ocasionado algumas risadas.

"Tentativas de foto para passaporte! Não ri, nenhuma deu certo", escreveu Virginia na legenda das fotos. Maria Alice, que aparece de vestido verde e cabelo penteado para trás, com um mini rabo de cavalo, aparenta não estar tão confortável e tenta dar um sorriso. Já Maria Flor, que aparece com o cabelo repartido ao meio e macacão rosa de bolinhas, permanece deitada com um semblante bem calmo.

“O cabelinho da flor repartido”, “Paraaaaaaaa! Morri” e “Coisas mais lindas”, foram alguns dos comentários dos seguidores, que não aguentaram tanta fofura! Nos stories, Virginia apareceu rindo bastante da situação: “Gente, o tanto que eu estou rindo com essas fotos. A Maria Alice estava odiando, ela só queria sair correndo!”

Virginia relata crises de dor de cabeça e fase difícil no puerpério

Virginia também falou através de seus stories sobre as crises de dor de cabeça, que estão sendo frequentes após o parto da sua filha caçula. Na última quinta-feira, dia 3, ela falou sobre um novo procedimento que fez para tentar reduzir os sintomas, mas nesta semana as dores voltaram a ser assunto no seu Instagram.

A influencer também falou que o puerpério tem sido uma fase difícil: “Tem momentos que eu estou “de boa”, não que eu esteja de boa 100%, mas tem momentos que eu me sinto melhor, que não sinto tantas dores. E tem momentos que as dores vem, que eu acho que vai acabar o mundo”, desabafou. “Assim como todo ser humano, também tenho problemas e fases ruins…Haja psicológico para aguentar tudo isso durante o puerpério, mas Deus me dá forças. E obrigada por todas as mensagens de carinho que estou recebendo, vocês me dão forças para continuar aqui fazendo o que eu mais amo” escreveu a empresária.