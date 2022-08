Virginia Fonseca esbanja beleza ao publicar selfies raras

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao publicar selfies esbanjando beleza em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 18h57

Nesta quarta-feira, 31, Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao publicar raras selfies em seu Instagram.

A influenciadora pareceu posando com uma camisa branca. Em uma das fotos, a mãe de Maria Alice aparecia sem óculos e na outra com.

“Só porque tem tempo que eu não posto uma selfie aqui! Vocês me preferem sem ou com óculos”, perguntou a esposa do cantor Zé Felipe na legenda.

O marido da influenciadora respondeu: “Linda de todo jeito”. E a colega de Virginia na apresentação do podcast PodCats, Camila Loures se declarou: “Te amo”.

Os fãs de Virginia adoraram as selfies e rasgaram elogios para a influenciadora grávida da segunda filha. “Perfeita em todas as versões”, elogiou uma seguidora. E outra fã comentou: “Maravilhosa de todo jeito, gata”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Documentário na cidade natal!

Neste último dia 30, Virginia compartilhou em suas redes sociais que viajou com o marido e a filha para sua cidade natal, Governador Valadares.

A influenciadora revelou que foi à sua cidade para gravar um documentário que girará em torno de sua vida e do marido Zé Felipe.