Virginia Fonseca eleva temperatura com foto ousada de toalha: "Gata"

Virginia Fonseca aposta em ensaio fotográfico ousado de toalha e eleva a temperatura das redes sociais com novos cliques; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou seus seguidores de queixo caído com suas novas fotos publicada nas redes sociais. Na noite desta quinta-feira, 11, a esposa de Zé Felipe publicou alguns cliques de um ensaio fotográfico super ousado.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira surgiu apenas de toalha e esbanjou sua beleza nos registros. Virginia exibiu seu pernão e ainda exibiu sua tatuagem escondida no quadril. No rosto, ela apostou em uma maquiagem poderosa e fez carão para a câmera do fotógrafo Rafael Manson.

Na legenda da publicação, a famosa mostrou o quanto gostou de seu ensaio fotográfico. "Primeira campanha de 2024. Ideia de foto do Rafa e eu amei!! Que Deus abençoe nosso ano e que 2024 nos traga muitooo trabalhooooo", escreveu a influencer.

Seus seguidores não pouparam elogios nos comentários. "Um total de ZERO defeitos", declarou um fã. "Sem outra palavra pra isso hahahaha GATAAAA", disparou mais um. "'Virgínia Fonseca' deveria ser um elogio, apenas", opinou mais um.

Confira a publicação:

Virginia Fonseca impressiona com o tamanho das filhas

Na última segunda-feira, 8, a influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que o tempo está passando rápido demais para sua família. Em suas redes sociais, a esposa de Zé Felipe impressionou com o tamanho de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, em uma nova foto.

Em seu perfil oficial do Instagram, as herdeiras apareceram com looks combinando ao curtir um dia na fazenda de Leonardo em Goiás. Maria Flor posou nos ombros de sua mamãe, vestida como um unicórnio arco-íris. Já Maria Alice apareceu sentada no colo da empresária, trajada como uma linda sereia colorida.

"O unicórnio e a sereia!!!! Obrigada Deus!! Dias felizes na fazenda", escreveu Virginia na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se impressionaram com o tamanho das meninas. "Como elas estão grandes, véi! Parece que foi ontem que elas ainda estavam na barriga", disse um internauta.