Vanessa Giácomo impressiona ao mostrar rosto de perto: 'Maquiagem'

Curtindo férias na Itália, Vanessa Giácomo impressiona ao fazer selfie reveladora de seu rosto

A atriz Vanessa Giácomo encantou ao compartilhar um novo clique de suas férias na rede social. Nesta quarta-feira, 19, a famosa publicou uma selfie antes de encarar mais um dia de calor na Itália e chamou a atenção.

Pronta para passear, a famosa, que estava no ar na novela anterior das nove, Travessia, exibiu o visual que fez para aproveitar com a família. Nem natural, sem pesar muito, Vanessa Giácomo surgiu com uma maquiagem leve.

"Troppo caldo! Muito quente! Em pouco segundos essa maquiagem irá derreter, por isso, aproveitei pra tirar a foto dentro do carro ainda", contou a artista ao registrar o seu rosto bem de perto e impressionar.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "O calor está demais por aí... Mas você é linda de qualquer jeito...", disseram sobre ela estar no verão europeu.

Ainda nesta terça-feira, 18, Vanessa Giácomo arrancou mais elogios ao compartilhar cliques na praia. Usando um look estiloso de banho, a famosa roubou a cena no local ao renovar o bronzeado com um maiô preto.

Leia também:Vanessa Giácomo surpreende ao mostrar férias com a filha: 'Que linda'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo curte Paris com o marido

A atriz Vanessa Giácomo encantou com fotos de sua viagem por Paris, na França, com o esposo, Giuseppe Dioguardi, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Maria Dioguardi. Cheia de estilo, ela apareceu com o amado fazendo um passeio turístico.

Nos registros, a artista surgiu curtindo o Museu do Louvre com o marido e chamou a atenção com seu look do dia. De saia amarela, camisa preta e sandálias rasteiras, ela deu um show de beleza no local.

Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram a famosa e o esposo. "Lindos", disseram os fãs. "Que maravilha", falaram outros.

Veja as fotos de viagem de Vanessa Giácomo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo