Em praia europeia, Vanessa Giácomo rouba a cena com beleza: 'Linda'

Curtindo férias com a família, Vanessa Giácomo rouba a cena em praia ao renovar o bronzeado com estilo

A atriz Vanessa Giácomo está curtindo suas férias após o fim de Travessia, novela das nove que antecedeu Terra e Paixão. O local escolhido para curtir com a família foi a Itália e a famosa impressionou com novos cliques por lá.

Após exibir um momento raríssimo com a sua filha durante a viagem, a artista chamou a atenção ao aparecer deslumbrante em uma praia italiana. Em Santa Severa, Vanessa Giácomo roubou a cena ao surgir de maiô preto.

Dona de um estilo autêntico, a musa arrematou o look de banho com óculos escuros e caprichou nos cliques. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa!", admiraram. "Linda", disseram outros.

Discreta com sua vida pessoal, nos últimos meses, Vanessa Giácomo foi flagrada com a filha e com o marido, Giuseppe Dioguardi, passando por um aeroporto. A aparição rara revelou o rosto de seus amados. Veja as fotos aqui.

Veja as fotos de Vanessa Giácomo na praia:

Vanessa Giácomo curte Paris com o marido

A atriz Vanessa Giácomo encantou com novas fotos de sua viagem por Paris, na França, com o esposo, Giuseppe Dioguardi, com quem está desde 2014 e tem uma filha, Maria Dioguardi. Cheia de estilo, ela apareceu com o amado fazendo um passeio turístico.

Nos registros, a artista surgiu curtindo o Museu do Louvre com o marido e chamou a atenção com seu look do dia. De saia amarela, camisa preta e sandálias rasteiras, ela deu um show de beleza no local.

Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram a famosa e o esposo. "Lindos", disseram os fãs. "Que maravilha", falaram outros.

Veja as fotos de viagem de Vanessa Giácomo:

