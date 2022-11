Usando biquíni azul com estampa de onça, Maisa Silva se prepara para as férias

LOOKS DE FÉRIAS!

A atriz Maisa Silva compartilhou algumas fotos mostrando um dos looks escolhidos para descansar em suas férias

Nesta segunda-feira, 21, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos em seu Instagram vestindo um dos looks escolhidos para suas férias.

A atriz publicou uma série de imagens onde aparecia em um closet cheio de roupas, e diversas joias e assessórios em cima de sua cama.

A estrela da série “De Volta Aos 15” posou com um biquíni azul e preto, com estampa de onça. Além do biquíni, Maisa usava uma camisa e calça transparente da mesma cor e estampa.

Os fãs de Maisa adoraram as fotos que foram tiradas pela amiga da atriz, Julia Rabelo. “Amei, simplesmente amei”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Linda, te amo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Novo visual!

Recentemente, Maisa surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual nos seus cabelos e recebeu diversos elogios.

Ela apareceu deslumbrante ao exibir os fios cacheados e coloridos de rosa. “O cabelo colorido veio aí”, disse ela na legenda.