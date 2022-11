Maisa Silva aparece com novo visual na web: 'Colorido veio aí!'

Maisa Silva é elogiada ao aparecer com o cabelo rosa nas redes sociais: 'Lindeza'

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 11h59

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) está com novo visual! Nesta quarta-feira, 16, a estrela revelou que tingiu o cabelo de rosa e adorou a transformação.

Nas redes sociais, a artista mostrou fotos de um ensaio mostrando o resultado da transformação no visual. Ela apareceu deslumbrante ao exibir os fios cacheados e coloridos. “O cabelo colorido veio aí”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Lindeza”, disse um seguidor. “Cabelão impecável”, afirmou outro. “Maravilhosa, zero defeitos”, declarou mais um.

Silvia Abravanel relembra o trabalho com Maisa no SBT

Em conversa no PodCARAS, Silvia Abravanel relembrou como foi dirigir Maisa Silva no início de sua carreira como apresentadora no Bom Dia e Cia. Ela contou como conheceu a baixinha:"Maisa foi me dada de presente, um grato presente. Eu já tinha visto ela no Raul Gil. Tinha uma menininha com o pai, aí uma menina que trabalhava comigo falou assim 'cê lembra da Maisa, aquele toquinho que dança no Raul Gil'?"

A conversa com a colega de trabalho continuou: "Eu falei 'meu Deus, ela é fofa'. 'Então, ela tá aqui e quer te conhecer'. Eu tava almoçando naquele momento".

"Aí ela veio, abracei ela, conversei com ela. Nesse momento o Silvio me ligou, aí eu fui no camarim. Era uma sexta-feira. 'Você conhece a Shirley Temple? Então, você conheceu a Maisa? Então, amanhã você passa a dirigir a Maisa só que eu quero ela de Shirley Temple'", disse Abravanel sobre o dono do SBT.

Ela contou que foi uma correria para costurar um vestido e pensar como seria a caracterização de Temple, que tinha os famosos cachinhos e usava os vestidos pomposos que passaram a ser de Maisa.

"A Maisa tinha um cabelo na bunda. Demorava umas três horas porque tinha que deixar muitos grampos porque ela não deixava cortar", comentou.