Silvia Abravanel fala sobre estreia de Maisa na TV: "equipe brincava com ela de Polly"

A apresentadora Silvia Abravanel (51) relembrou os bons tempos de Maisa (20) criança, quando apresentava o programa 'Bom Dia & Cia'.

Ela contou como conheceu a baixinha: "Maisa foi me dada de presente, um grato presente. Eu já tinha visto ela no Raul Gil. Tinha uma menininha com o pai, aí uma menina que trabalhava comigo falou assim 'cê lembra da Maisa, aquele toquinho que dança no Raul Gil'?"

A conversa com a colega de trabalho continuou: "Eu falei 'meu Deus, ela é fofa'. 'Então, ela tá aqui e quer te conhecer'. Eu tava almoçando naquele momento".

"Aí ela veio, abracei ela, conversei com ela. Nesse momento o Silvio me ligou, aí eu fui no camarim. Era uma sexta-feira. 'Você conhece a Shirley Temple? Então, você conheceu a Maisa? Então, amanhã você passa a dirigir a Maisa só que eu quero ela de Shirley Temple'", disse Abravanel sobre o dono do SBT.

Ela contou que foi uma correria para costurar um vestido e pensar como seria a caracterização de Temple, que tinha os famosos cachinhos e usava os vestidos pomposos que passaram a ser de Maisa.

"A Maisa tinha um cabelo na bunda. Demorava umas três horas porque tinha que deixar muitos grampos porque ela não deixava cortar", comentou.

Sobre a responsabilidade de conciliar a infância e a carreira profissional de uma criança, Abravanel disse: "A Maisa tinha que ser criança no momento que ela tinha que ser criança. Ela tinha que estudar. Eu cobrava muito isso das crianças. O estúdio inteiro tinha que brincar com ela de Polly. As pecinhas eram minúsculas, mas a gente tinha uma maleta dela de Polly".

A irmã de Patricia Abravanel (45) ainda contou que a apresentadora não usava ponto durante o programa para ouvi-la. "Era coisa de olho no olho, então minha direção sempre foi assim".

Por fim, Maisa cresceu e um ciclo foi concluído: "Quando ela foi pra novela eu que tive que dar essa notícia e cortar o cordão umbilical".

