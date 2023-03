Topless, Kendall Jenner arranca suspiros de seguidores e surge com look transparente

Modelo e empresária Kendall Jenner surge nas redes sociais com look revelador e deixa internautas malucos

Nesta quarta-feira, 29, a modelo e empresária Kendall Jenner (27) decidiu elevar a temperatura da internet! A integrante do clã Kardashian/ Jenner posou para um ensaio fotográfico no qual surgiu de diversas formas, mas as que mais chamaram a atenção dos internautas, claro, foram nos cliques no qual a famosa aparece fazendo topless e com um look transparente, bem revelador.

Fotografada pela ucraniana Yulia Gorbachenko, a modelo surgiu em fotos provocantes. Em uma, ela apostou em um look marrom bem transparente, que deixava seus seios à mostra. Em outra, optou por um sobretudo com pele de cobra, deixando sua perna de fora.

Em uma terceira imagem, Kendall surge mais normal, usando um vestido vermelho lindo, que deixa sua cinturinha finíssima bem marcada. Na última foto compartilhada pela modelo, a que mais chamou a atenção dos internautas, Jenner aparece fazendo topless de costas, com uma calça que acaba deixando seu cofrinho à mostra.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza escultural da modelo. “Ela é de tirar o fôlego”, “Eu não sei o que vocês estão pensando, mas eu gosto demais dessa vibe dela”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos de seguidores apaixonados pela perfeição de Kendall.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kendall (@kendalljenner)



Bad Bunny e Kendall Jenner são flagrados juntos em meio aos boatos de affair

No começo de março, em meio aos boatos de que estariam namorando, o cantor porto-riquenho Bad Bunny (28) e a modelo Kendall Jenner (27) foram vistos saindo juntos de um restaurante na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com a TMZ. Segundo o site norte-americano de fofocas, o cartista de reggaeton e a modelo do clã Kardashian-Jenner estavam com vários amigos, incluindo a socialite e empresária Kylie Jenner, irmã de Kendall. Alguns fotógrafos conseguiram flagrar um momento onde trocam um abraço e um beijo ao se despedir