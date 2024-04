Ticiane Pinheiro faz mudança radical no visual e se despede do cabelão

Ticiane Pinheiro passou a tesoura no cabelo! A apresentadora cortou os fios na altura dos ombros e exibiu o resultado

A apresentadora Ticiane Pinheiro está com novo visual! Nesta quinta-feira, 4, a estrela contou que passou por uma mudança radical em seu cabelo. Ela se despediu do cabelão comprido e aderiu ao corte na altura dos ombros.

Em um salão de beleza, ela passou a tesoura nos fios e assumiu um corte acima dos ombros e renovou suas mechas loiras para iluminar o visual.

Nos comentários do post com a transformação, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda de viver. Sempre bela”, disse um internauta. “Ficou ainda mais linda”, afirmou outro. “Que arraso”, declarou mais um. “Ficou chiquérrima! Amei”, escreveu mais um.

View this post on Instagram A post shared by Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro celebra aniversário de casamento

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou o seu aniversário de casamento com o jornalista Cesar Tralli, em dezembro de 2023. Para celebrar a data especial, ela relembrou as fotos do grande dia do casal e falou sobre o amor deles.

Os dois estão juntos há 9 anos e acabam de completar 6 anos de casamento. Além disso, eles são pais de uma menina, Manuella.

"6 anos se passaram e meu amor e admiração por vc só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a familia aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa familia. Hoje fazemos "Bodas de açucar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", disse ela.