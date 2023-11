Ticiane Pinheiro esbanja corpo escultural em dia de praia: "Maravilhosa"

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção ao exibir o corpo sarado na praia

Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 22, ao compartilhar um vídeo curtindo o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro. Ela aproveitou o tempo livre para renovar o bronzeado e tomar um banho de mar, e dividiu o momento de lazer na web.

Em seu perfil oficial no Instaram, a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV, surgiu esbanjando beleza e seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni fio-dental, enquanto se refrescava na água.

"Uma quarta-feira comum. Me energizando nesse azul do mar. Quem também ama?!", escreveu a mulher do jornalista Cesar Tralli na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Recentemente, Ticiane abriu o álbum de fotos do passeio que realizou no feriado da última quarta-feira, 15, e seu corpo sarado se destacou. Nas fotos, a apresentadora ostentou seu corpaço ao curtir o dia ensolarado um resort no interior de São Paulo ao lado da filha, Manuella, de 4 anos, da cunhada, Isabella Tralli, outros familiares.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro fala sobre ter mais filhos

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou mais uma vez sobre o desejo de ter mais filhos com o marido, o jornalista César Tralli, com quem tem a filha caçula, Manuella, de 4 anos. Nesta última terça-feira, 21, ela abordou o assunto em sua rede social ao abrir uma caixinha de perguntas.

Em um carro a caminho do aeroporto para ir ao Rio de Janeiro ver o jogo do Brasil, a loira aproveitou o tempo livre para conversar com os seguidores e respondeu a pergunta sobre pensar em ter mais herdeiros com o apresentador da Globo "Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história", brincou ela sobre a situação. Saiba mais!