Mais filhos? Ticiane Pinheiro fala sobre aumentar família com César Tralli

Aos 47 anos, Ticiane Pinheiro fala sobre tentar ter mais filhos com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou mais uma vez sobre o desejo de ter mais filhos com o marido, o jornalista César Tralli, com quem tem a filha caçula, Manuella, de 4 anos. Nesta terça-feira, 21, ela aborgou o assunto em sua rede social ao abrir uma caxinha de perguntas.

Em um carro a caminho do aeroporto para ir ao Rio de Janeiro ver o jogo do Brasil, a loira aproveitou o tempo livre para conversar com os seguidores e respondeu a pergunta sobre pensar em ter mais herdeiros com o apresentador da Globo.

Bem humorada, a famosa, de 47 anos, revelou que pensa e até tenta aumentar a família com o amado. "Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história", brincou ela sobre a situação.

É bom lembrar que Ticiane Pinheiro tem duas filhas. Além de Manuella com César Tralli, a apresentadora teve a mais velha, Rafaella Justus, do casamento vivido com o empresário Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro mostra pernas de César Tralli em vídeo

Nos últimos dias, as pernas de César Tralli viraram assunto após a cantora Alcione fazer um elogio para o jornalista durante um bate-papo que teve com Pedro Bial no Conversa Com Bial. Depois da repercussão, Ticiane Pinheiro resolveu revelar como são as pernas do marido.

A apresentadora do Hoje em Dia postou um vídeo do amado andando de bicicleta com sua filha caçula, Manuella, de 4 anos, durante uma viagem e revelou como são as pernas dele.

Entrando na brincadeira da cantora, a herdeira de Helô Pinheiro marcou a artista ao revelar os membros do companheiro no registro. "Corre aqui @alcioneamarrom ! Vou te contar o segredo das pernas bonitas do meu marido", brincou ao mostrar o jornalista na bike com a filha.

Ainda recentemente, ao receber o elogio de Alcione, César Tralli se pronunciou e até mandou um recado cutucando a esposa. "Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…", brincou ele com a amada.

Veja como são as pernas de César Tralli: