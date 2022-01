Ticiane Pinheiro curte férias na Bahia e chama atenção de biquíni

Apresentadora Ticiane Pinheiro aproveita viagem de férias na Bahia e chama atenção de biquíni na web

De férias em família dos seus trabalhos na televisão, a apresentadora Ticiane Pinheiro (45) só quer saber de sol e de curtição.

Nesta quinta-feira, 27, a esposa do jornalista César Tralli (51), âncora da TV Globo, surgiu de biquíni durante a prática do esporte do momento: o beach tênis.

Sorridente, a artista da Record TV eliminou as gordurinhas extras, se exercitou e se divertiu muito ao lado da filha primogênita, a Rafaella Justus (12).

"Beach + por do sol = Férias", postou Ticiane Pinheiro no Instagram, mostrando que tem muita disposição para treinar mesmo durante as férias dela do trabalho.

