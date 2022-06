Thiaguinho reage ao ver novo ensaio da namorada, Carol Peixinho

Carol Peixinho esbanja sensualidade em novo ensaio fotográfico e deixa o namorado, Thiaguinho, babando: 'Meu amor'

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 12h17

O cantor Thiaguinho encantou seus fãs ao deixar um comentário carinhoso em um novo post da namorada, a ex-BBB e ex-No Limite Carol Peixinho. Ele reagiu ao ver um novo ensaio fotográfico ousado da amada.

Carol posou em uma praia com um look sensual, com direito a biquíni e babados. O modelito destacou o bronzeado impecável da artista. Assim, Thiaguinho comentou sobre a beleza da amada.

“Fotos lindas feito você, meu amor!”, disse ela. Por sua vez, Carol respondeu para ele: “Meu amor, obrigada!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Álbum de fotos de Thiaguinho e Carol Peixinho

No último final de semana, Thiaguinho agitou as redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos do seu namoro com Carol Peixinho. Ele fez uma declaração de amor para ela e falou sobre a alegria de estar ao lado dela.

"Morada do Sol… Luz do meu dia… Você é linda! Te ver faz faltar o ar… Pedaço do céu… Minha alegria todo dia!!! Te amo tanto, Carolina! A vida sorri quando você acorda… Você deixa tudo mais colorido!

Você é um presente especial que a vida me deu… Sou tão feliz contigo! Obrigado demais! EU AMO VOCÊ, Carol Peixinho! E um ótimo Dia dos Namorados pra geral! É uma honra fazer parte da vida de tantos casais com minhas canções… VIVA O AMOR!", disse ele.