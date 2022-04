Carol Peixinho se declara para Thiaguinho após treino: ''A gente ama''

Carol Peixinho faz selfie coladinha com Thiaguinho após treino e faz declaração carinhosa

Redação Publicado em 25/04/2022, às 11h52

A ex-BBB Carol Peixinho (37) usou as redes sociais para compartilhar um clique romântico com o namorado, o cantor Thiaguinho(39).

O casal aproveitou o último dia do feriado, 24, longe da folia e aproveitaram o dia para curtirem uma praia e colocar os treinos em dia.

Na foto, eles aparecem em frente a um espelho, abraçados, e sorrindo para a câmera com roupas de academia: "Treinin de domingo que a gente ama", escreveu ela.

Além do clique romântico, a baiana também compartilhou detalhes do seu dia com o cantor. Em uma sequência de vídeos os dois aparecem dançando no quarto, antes de seguir para a academia e para a praia.

Carol Peixinho se declara para Thiaguinho após treino: