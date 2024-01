Thais Fersoza exibe sua beleza natural em fotos sem maquiagem

Em novas fotos com o marido, Michel Teló, a apresentadora Thais Fersoza aparece sem maquiagem e recebe elogios

A atriz e apresentadora Thais Fersoza exibiu toda a sua beleza natural ao aparecer sem maquiagem em novas fotos nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 26, ela relembrou momentos ao lado do seu marido, o cantor Michel Teló, fazendo exercícios ao ar livre e também durante um passeio perto da natureza.

Nas imagens, ela surgiu com o rosto lavado e mostrou sua beleza impecável. Tanto que os fnas elogiaram a artista nos comentários. “Você é maravilhosa”, disse um seguidor. “Linda!”, afirmou outro. “Casal mais lindo”, declarou mais um.

Atualmente, Thais Fersoza comanda o programa Bate-Papo BBB ao lado de Ed Gama. Os dois conversam com os eliminados do reality show durante a madrugada.

Thais Fersoza mostra a festa de aniversário dos filhos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló celebraram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa luxuosa para celebrar a nova idade dos filhos e mostraram o vídeo com detalhes da decoração nas redes sociais.

A festa contou com dois temas. Melinda, que fez 7 anos, quis uma decoração com o tema da personagem Sininho. Enquanto isso, Teodoro, que fez 6 anos, escolheu o tema do personagem Mário. Para deixar os filhos felizes, os pais fizeram a festa com a mistura dos temas.

“Um pouquinho dos detalhes dessa festa linda de ontem! Foi tão especial... Ver as crianças tão felizes curtindo com nossa família e amigos é mesmo uma benção! Obrigada a todos que estiveram lá celebrando com a gente... Foi mágico!”, disse a mamãe coruja na legenda do vídeo.