Thais Braz exibe corpaço fora do comum ao posar só com biquíni: ''Photodump''

Ex-BBB Thais Braz abre álbum de fotos de bastidores e choca internautas ao posar com um biquíni mínimo com estampas

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 14h16

A ex-BBB Thais Braz (29) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 25, para compartilhar um photodump de um ensaio paradisíaco. Dona de um corpo escultural, a dentista atualizou o seu Instagram com novas fotos de um ensaio de biquíni.

Bronzeada, ela ostentou suas curvas saradas ao posar com biquíni mínimo com estampas animal print. De bandana e com uma produção glow, ela não deixou o carão de lado e exibiu toda a sua beleza: "Photodump 24/8", escreveu ela na legenda da postagem.

Não demorou para os fãs da beldade marcarem presença nos comentários da publicação: "Uma deusa", escreveu um internauta. "Você é maravilhosa demais", destacou outro. "Ai que linda!", disse um fã-clube para a ex-BBB.

Thais Braz abre álbum de fotos de bastidores e choca internautas ao posar com um biquíni mínimo: