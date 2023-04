Tata Werneck exibe a cinturinha fina em novas selfies

Tata Werneck surge de top e deixa a cinturinha fina à mostra em novas selfies na sua casa

A apresentadora e humorista Tata Werneck aproveitou o final de semana em casa para atualizar suas fotos nas redes sociais. Neste sábado, 8, a beldade apareceu com a barriguinha sarada de fora ao posar na frente do espelho.

Na imagem, a artista exibiu sua cinturinha fina ao surgir com um top branco e calça de moleton enquanto curtia o dia de folga.

Recentemente, Tata Werneck contou sobre a sua rotina. "Acordo cinco da manhã todos os dias, porque ainda fico com o horário da Caca [Clara Maria - filha de Tatá], que nem acorda mais às cinco, mas eu continuo acordando. Mas eu queria dizer o seguinte: sempre tive orgulho de dizer 'ai, não faço exercício. Meu corpo rejeita o exercício físico'. Uma idiotice que eu falava. Cara, o exercício me salvou, salvou a minha saúde mental. Posso estar cansada, posso estar o que for que, mas me apaixonei pela corrida. Então, agora estou correndo 30 metros, brincadeira (risos). Estou correndo um pouquinho e coloquei na minha cabeça, junto com o meu médico, que eu vou correr uma maratoninha infantil", comentou Tatá.

E completou: "Quero realmente dizer que o exercício mudou minha vida e, de repente, ele pode mudar a sua também. Eu não gostava de fazer exercício e tinha orgulho de dizer. E, hoje em dia, eu acordo e faço. Ele me ajudou, inclusive, com as crises de ansiedade, que eu estava tendo muitas. E o que eu entendi com elas foi que eu precisava de uma rotina, porque a rotina me dá uma sensação de controle. Então, hoje é: acordar e fazer exercício".

Tata Werneck e Rafa Vitti encantam com fotos e web compara Clara Maria com os pais

Os papais Tata Werneck e Rafael Vitti encheram suas redes sociais de amor ao compartilharem novos registros de viagem de férias em família! Na manhã de domingo, 08, a apresentadora do Lady Night postou uma foto em que aparece com a filha Clara Maria no colo. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a humorista e a garotinha aparecem de costas.

"Amor maior da minha vida", se derreteu Tata pela herdeira. Rafa, que viveu o protagonista da novela Além da Ilusão, também publicou um clique agarradinho com a esposa na piscina, em clima de romance, e um outro da comediante fazendo careta com a herdeira do casal. Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança da pequena com os pais. "A Clara muito personalidade, cópia da Tata", "A cara pode ser do Rafa, mas a personalidade é totalmente da Tatá", "A cara é do pai, mas o gênio é da mãe", "Ela é a sua cara, mas a alma é da Tata", compararam.