Tatá Werneck sobre exercícios físicos: "Salvou minha saúde mental"

Tatá Werneck contou que está apaixonada pela corrida

Tatá Werneck (39) falou sobre sua mudança de hábitos. A apresentadora disse que a prática de exercícios físicos foi benéfica para sua saúde mental e ainda revelou que se apaixonou pela corrida.

Segundo a artista, ela começou a acordar cedo por conta da filha, mas manteve o hábito e usa o período da manhã para correr.

"Acordo cinco da manhã todos os dias, porque ainda fico com o horário da Caca [Clara Maria - filha de Tatá], que nem acorda mais às cinco, mas eu continuo acordando. Mas eu queria dizer o seguinte: sempre tive orgulho de dizer 'ai, não faço exercício. Meu corpo rejeita o exercício físico'. Uma idiotice que eu falava. Cara, o exercício me salvou, salvou a minha saúde mental. Posso estar cansada, posso estar o que for que, mas me apaixonei pela corrida. Então, agora estou correndo 30 metros, brincadeira (risos). Estou correndo um pouquinho e coloquei na minha cabeça, junto com o meu médico, que eu vou correr uma maratoninha infantil", comentou Tatá.

A apresentadora ainda explicou o motivo de falar sobre o assunto. Ela quis ressaltar que exercícios físicos podem fazer parte da rotina de qualquer pessoa.

"Quero realmente dizer que o exercício mudou minha vida e, de repente, ele pode mudar a sua também. Eu não gostava de fazer exercício e tinha orgulho de dizer. E, hoje em dia, eu acordo e faço. Ele me ajudou, inclusive, com as crises de ansiedade, que eu estava tendo muitas. E o que eu entendi com elas foi que eu precisava de uma rotina, porque a rotina me dá uma sensação de controle. Então, hoje é: acordar e fazer exercício", concluiu.

Tatá Werneck se manifesta após ser criticada por expor Lexa: ''Eu liguei pra ela''

Tatá Werneck rebateu as críticas que recebeu após exibir o programa 'Lady Night' na Rede Globo, com participação de Lexa (28), após a expulsão de MC Guimê (30) no BBB 23.

Ela contou que falou com Lexa e perguntou se a cantora preferia que o programa removesse as partes em que se fala de Guimê.

"Eu liguei para Lexa porque havia opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado", ressaltou.