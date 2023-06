Taís Araújo surge sem maquiagem em nova foto com o marido, Lázaro Ramos

Atriz Taís Araújo exibe beleza natural ao ser fotografada durante festa junina com o marido, Lázaro Ramos

A atriz Taís Araújo está curtindo as festas de São João em grande estilo com a família. Na noite do último sábado, 17, o marido dela, o ator Lázaro Ramos, dividiu com os seguidores uma série de fotos. Entretanto, uma em especial chamou a atenção: ele abraçado com a esposa, ostentando toda a beleza natural da amada.

Na foto, Taís surgiu sem maquiagem e com o cabelo natural à mostra, preso com maria-chiquinha, além disso, ela caprichou no visual e escolheu uma saia de chita, camiseta e jaqueta amarela. Por sua vez, ele surgiu com look típico da data festiva: chapéu de palha, camisa xadrez, casaco e lenço no pescoço para compor a produção caipira. “São João antecipado. Amooooooo”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios para o casal: “Ahhh como eu adoro vocês”, disse uma. “Amei kkkk cadê a barraca do beijo”, falou outra. “Lindooos”, declarou um terceiro. “Delícia de arraiá”, elogiou mais um. “Amoooo!”, disparou outro.

Taís Araújo e Lázaro Ramos se conheceram em 2004, nos estúdios Globo, durante as gravações da novela Da cor do pecado. Apaixonados, os pombinhos subiram ao altar em 2005. Juntos há 18 anos, o casal tem dois filhos: Maria Antônia e João Vicente.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LÁZARO RAMOS:

Lázaro Ramos e Taís Araújo surgem em clima de romance

Recentemente, Lázaro Ramos e Taís Araújo curtiram alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para se divertir no Universal Park. Nas redes sociais, o ator dividiu alguns cliques do seu passeio com a esposa, e além de surgirem sorridentes e abraçados nas imagens, o casal ainda trocou vários beijinhos entre um brinquedo e outro.

"Alerta de casal curtindo o @Universalparksresort passando pela sua timeline. Dias leves na companhia de Harry Potter, ETs, super heróis, roda gigantes, simuladores e levando um monte de história pra contar", escreveu o artista na legenda da publicação.