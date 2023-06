Taís Araújo surge irreconhecível em foto antes da fama: “O mundo dá voltas”

Esposa de Lázaro Ramos, Taís Araújo mostra antes e depois da fama e choca ao aparecer irreconhecível; veja

A atriz e apresentadora Taís Araújo deixou os fãs em choque ao mostrar um antes e depois da fama nesta quinta-feira, 15. A esposa de Lázaro Ramos, publicou um vídeo em que resgata cliques do passado e aparece irreconhecível, comparando com o momento atual de sua vida.

"Manda um recado para o boy que te zoava no passado: agora você pode ser mais que meu amigo, pode ser meu fã!", escreveu na legenda. "Pô, a pretinha que ninguém quer nem beijar na boca, 13 anos, ninguém queria saber de mim lá (....) Ninguém me queria... agora também, óh (risadas) eu só faço assim na cara deles, quando eu finjo que não lembro!", provocou ela na trilha sonora do vídeo.

Seguidores opinaram sobre a transformação da artista: "Sempre foi Perfeita, Deusa!", apladiu um. "E assim, sempre foi linda né!", elogiou outro. “O glow up sempre vem!!!!”, declarou um terceiro. “Ainda bem que o mundo dá voltas né?! Maravilhosa”, observou mais um.

Nos últimos dias, Taís Araújo celebrou um marco muito importante na televisão: o crescimento de protagonistas negros na televisão. A atriz repostou uma publicação de Juliana Alves, em que ela exalta o fato de ter três novelas da Globo com atores negros protagonistas.

Leia também: Idênticas! Taís Araújo surge de mãos dadas com a filha em momento raro

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TAÍS ARAÚJO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Filha de Taís Araújo viraliza na web ao fazer pergunta inusitada para mãe

No início deste ano, Taís Araújo revelou que foi surpreendida pela filha com um questionamento inesperado, durante a sua participação no podcast PodPah, conduzido por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico).

Esperta, a pequena perguntou se a atriz tinha o telefone de nada mais, nada menos do que, da cantora Beyoncé."Eu fico querendo mostrar para meus filhos que eles conhecem as pessoas que eles gostam. 'Sabia que sou amiga da Iza? A Iza é minha amiga! Fico tentando comprar meus filhos nesse lugar... (risos). Fico tirando uma ondinha com eles. Mas outro dia minha filha perguntou: 'Mãe, você tem o telefone da Beyoncé? Da Beyoncé a mamãe não tem", contou ela

Nascida no Rio de Janeiro, Taís Araújo se formou em Jornalismo, mas nunca chegou a exercer a profissão, já que escolheu por seguir a carreira de atriz, e estudar teatro. Em 2004, interpretando a personagem Preta, a primeira protagonista negra de uma telenovela da Globo, em A Cor do Pecado.