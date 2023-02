Taís Araujo pega look de Sabrina Sato emprestado para o 'The Masked Singer BR': ''Quem lembra?''

Jurada do 'The Masked Singer Brasil', Taís Araujo aposta em look icônico da amiga, Sabrina Sato, para o programa da TV Globo

A atriz Taís Araujo (44) surgiu deslumbrante nas redes sociais usando um look icônico de ninguém menos que Sabrina Sato (42)!

Neste domingo, 19, a artista, que é jurada do programa The Masked Singer Brasil, revelou aos fãs que pegou emprestado com a amiga uma fantasia de Carnaval para a gravação da TV Globo, que será em clima de folia.

Nos registros, publicados em seu feed no Instagram, a famosa aparece vestida com um macacão vermelho com recortes na cintura. Maquiada e usando batom com algumas pedrinhas, a esposa de Lázaro Ramos posou ainda com um adereço enorme da mesma cor na cabeça.

"É carnaval no @maskedsingerbr meus amores! Vamos curtir essa festa juntos?", escreveu Araujo em publicação.

Em outro post anterior, Taís contou sobre o look emprestado. "Quem lembra dessa fantasia e pose icônica?? O @maskedsingerbr dessa semana é carnavalesco e eu corri na dona dos maiores looks de carnaval do Brasil pra pegar esse lookinho emprestado. @sabrinasato minha amiga deusa! Que bom poder homenagear você que faz seu próprio carnaval, sua muito, brinca muito e brilha muito! Arrase mais um ano! E simbora assistir o acadêmicos dos mascarados domingo, 15:45 na telinha da @tvglobo , meu povo!", disse a atriz.

Confira o look de Sabrina Sato em Taís Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Cobrindo o necessário, Sabrina Sato exibe corpão em desfile da Gaviões da Fiel

A apresentadora Sabrina Sato arrasou ao sambar pela décima nona vez na Gaviões da Fiel. No sábado, 18, a famosa amanheceu o dia na avenida e fez a arquibancada levantar com sua animação e carisma.

Rainha da escola desde 2018, a mãe de Zoe (4) roubou a cena com uma fantasia de São Jorge para o tema de liberdade religiosa. Cobrindo apenas o necessário com as peças vermelhas, a ex-BBB provou mais uma vez que é dona de um corpo escultural fora do comum.

