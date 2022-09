Tainá Müller esbanja beleza ao posar deitada na cama: ''Empolgação de segunda''

Atriz Tainá Müller, protagonista da série 'Bom Dia, Verônica', encanta a web ao compartilhar clique em que aparece na cama

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 11h55

Sucesso na série Bom Dia, Verônica, a atriz Tainá Müller (40) roubou a cena nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 05, com um clique encantador!

A artista, que interpreta a protagonista da série da Netflix, publicou um registro feito pelo fotógrafo Gustavo Zylbersztajn durante ensaio fotográfico e mostrou como está seu mood do dia.

Em seu perfil no Instagram, a gata chamou atenção ao surgir deslumbrante deitada na cama. Fazendo carão, ela apareceu usando um vestido bege e com um casaco em uma das mãos, com os cabelos curtinhos tampando parte de seu rosto.

"Empolgação de segunda-feira", escreveu Tainá ao legendar a postagem em sua rede social, recebendo enxurrada de elogios dos internautas.

"Musa Mor", exaltou a amiga Rafa Brites nos comentários do post. "Lindaaa", "mulher bonita", "Belíssima", "Rainha", "Lindeza", "Linda e gostosa sem fazer nenhum esforço. Como pode véi", "Deusa", babaram os fãs.

Confira a foto de Tainá Müller exibindo sua beleza na web:

Tainá Müller reproduz foto antiga com a família durante viagem

Recentemente, Tainá Müller curtiu dias de descanso na companhia da família nos Estados Unidos após lançamento da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, na Netflix. A artista reproduziu uma foto em que aparece com o marido, Henrique Sauer, com quem está há 10 anos, e o filho do casal, Martin, de 6 anos, em frente ao espelho na casa de uma amiga em Nova York. Na primeira imagem, de 2006, ela aparece grávida do herdeiro. Na segunda, atualmente, a atriz posou com o diretor de TV, que aparece com o filho no colo. "És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo… 2016/ 2022. NY & a penteadeira da @_francescawade_", escreveu Tainá ao legendar a publicação, citando a canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso (80).

