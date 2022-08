Tainá Müller reproduz foto antiga com a família durante viagem para Nova York

Atriz Tainá Müller, da série 'Bom Dia, Verônica', compartilha foto antiga em que aparece grávida e recria clique ao lado do marido e do filho

A atriz Tainá Müller (40) está curtindo dias de descanso na companhia da família nos Estados Unidos após lançamento da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, na Netflix.

Na noite de segunda-feira, 22, a artista reproduziu uma foto em que aparece com o marido, Henrique Sauer, com quem está há 10 anos, e o filho do casal, Martin, de 6 anos, em frente ao espelho na casa de uma amiga em Nova York.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou duas imagens. Na primeira, de 2006, ela aparece grávida do herdeiro. Na segunda, atualmente, a atriz posou com o diretor de TV, que aparece com o filho no colo.

"És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo… 2016/ 2022. NY & a penteadeira da @_francescawade_", escreveu Tainá ao legendar a publicação, citando a canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso (80).

Nos comentários, os seguidores se derreteram pela família. "Ai morri de amor", disse Rafa Brites. "Lindos!", elogiou Cris Vianna. "Vocês são lindos demais", "Família linda!!", "Os cabelin tudo igual", "Que gracinha", "Que foto", "Que perfeição", destacaram ainda os fãs.

Tainá Müller relembra parcerias com Reynaldo Gianecchini

Recentemente, Tainá Müller dividiu com os seus seguidores uma declaração para Reynaldo Gianecchini (49). A atriz relembrou os trabalhos dos dois juntos e rasgou elogios para o amigo.

Com fotos da série Bom Dia, Verônica, da peça Brilho Eterno e da novela Em Família, a artista celebrou os projetos conjuntos com o ator e encantou os fãs. "O que dizer desse parceiro, que interpreta de forma brilhante o Matias? É o terceiro trabalho que fazemos juntos e todos foram mais do que especiais. Que lindo ver todo mundo reconhecendo sua entrega, talento e vocação, @reynaldogianecchini", declarou.

