Solange Frazão impressiona ao comparar seu corpo nos últimos 20 anos

Publicado em 23/09/2022

A musa fitness Solange Frazão (59) deixou os fãs chocados ao mostrar a sua boa forma nas redes sociais em uma comparação de fotos. Ela apareceu de biquíni em imagens feitas no intervalo de 20 anos.

A estrela usou as fotos para demonstrar que manteve o foco e os cuidados ao longo dos anos e o seu corpo quase não teve mudanças aparentes. As fotos foram tiradas quando ela tinha 39 anos e 59 anos.

"Um dia você vai entender porque a disciplina fará todo sentido em sua vida. Esse é o segredo. Você sempre pode mais! Cuide-se e nunca se abandone", aconselhou na legenda.

Solange Frazão faz reflexão sobre as limitações para se manter saudável

Recentemente, Solange Frazão surpreendeu ao compartilhar um desabafo sobre o que precisou abrir mão para seguir com uma vida saudável e com foco ao longo dos anos.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo… Todos os dias em que confiei em mim quando disseram que eu não seria capaz… Todos os dias em que não perdi tempo justificando minha verdade… Todos os dias em que aprendi a ser indiferente ao que jamais ia fazer a diferença pra mim… Todos os dias em que me tornei a minha melhor versão…. Todos os dias em que não precisei derrubar ninguém para que eu fosse reconhecida… Todos os dias em que a minha verdade sempre prevaleceu…", disse ela.

