Solange Almeida ostenta corpão em clique de maiô e inspira fãs: ''Se ame primeiro''

Dona de curvas esculturais, Solange Almeida eleva a temperatura nas redes sociais com clique de maiô

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 14h34

Nesta segunda-feira, 7, Solange Almeida (47) levou seus seguidores à loucura ao compartilhar um registro que é a cara do verão.

A cantora apareceu com um maiô super colorido, ostentando as coxas torneadas e as curvas esculturais que logo chamaram atenção.

“Segundou com S de: Se você tem a capacidade de amar, se ame primeiro. Seja a pessoa mais importante da sua vida”, escreveu ela na legenda do post, inspirando a web.

Nos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Linda demais”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Minha diva”, afirmou mais um.

Recentemente, a artista passou algumas semanas nos Estados Unidos para curtir uma viagem romântica ao lado do namorado, Monilton Moura.