Só de toalha, Jojo Todynho radicaliza no visual e reflete: ''Chance de fazer o que quero''

No espelho, cantora Jojo Todynho escandaliza ao posar só de toalha e revela novo visual para ensaio ousadíssimo

Redação Publicado em 15/09/2022, às 08h19

A cantora Jojo Todynho (25) deixou a web boquiaberta ao surgir belíssima em um novo registro compartilhado nas redes sociais na noite da última quarta-feira, 14.

Sem deixar o sorriso de lado, a apresentadora surgiu divina com um penteado nada básico e bastante diferente do que costuma usar na mídia. Ousada, ela foi clicada também com uma maquiagem colorida.

Curtindo um pouco o novo visual, ela posou na frente do espelho do seu camarim e não poupou sensualidade ao fazer o registro vestindo apenas uma toalha, que destacou o seu bronzeado quente.

"Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la, doces dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não tem as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Repleta de atitude, a artista brasileira deixou os fãs impressionados com sua beleza e estilo. "Você é maravilhosa, Jojo!", declarou um. "Mulher você está um arraso! Amei", disparou outro.

Jojo Todynho está pronta para embarcar em uma nova aventura na carreira. Além de se preparar para uma estreia na TV Globo, ela também está gravando a nova temporada do Jojo Nove e Meia, programa que ela comanda no canal a cabo Multishow.

