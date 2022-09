Só de sutiã, Kylie Jenner faz ensaio sensual na cama e eleva à temperatura: ''Quente''

Estrela do 'The Kardashians' Kylie Jenner dá show de sensualidade ao fazer ensaio só de sutiã na cama

Mais uma vez, a empresária Kylie Jenner (25) deixou os seguidores boquiaberto com um clique quente. Na noite da última quinta-feira, 22, a estrela do The Kardashians (Star+) surgiu usando apenas um sutiã preto, ostentando os seios turbinados e mostrando a sua beleza com uma maquiagem nude.

Dando destaque as suas curvas e ao seu busto, a mais nova do clã Kardashian-Jenner apostou no carão e nas madeixas lisas para mostrar toda a sua sensualidade nos registros provocativos. Para a legenda, ela apenas colocou um emoticon de coração pegando fogo.

Em questão de horas, a postagem somava milhões de curtidas e comentários. “Ok, garota! Você é quente”, escreveu uma seguidora. “Você só vai ficando melhor”, comentou uma amiga próxima da estrela norte-americana. “Você é uma boneca”, destacou mais um admirador de bilionária.

Ainda recentemente, Kylie Jenner chocou web ao mostrar parte de coleção de sapatos e bolsas luxuosas do seu closet milionário.

