Só de camiseta, Ana Paula Padrão renova o bronzeado e esbanja beleza

Apresentadora Ana Paula Padrão registrou momento de plenitude no sol e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 13h14

A apresentadora Ana Paula Padrão (56) encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade na rede social.

Nesta segunda-feira, 07, a jornalista começou a semana renovando o bronzeado só de camiseta e aproveitou para fazer uma reflexão.

"Começou com o solzinho da roça, passou pela tempestade paulistana e vai terminar com a calmaria do combo sofá + marido + filminho", escreveu ela.

"No meio teve de tudo: reunião, treino, chatice, gente nova e chatice, gente nova e coisa legal, uma planta de reforma (delícia), contratos pra assinar, contas pra pagar (janeiro, seu danadinho, você não acabou?) e tals", falou.

"Na média foi um dia bem bom. Resolvi o que pude. Não sofri pelo que não controlo. “Nada é nosso exceto o tempo", finalizou com Sêneca.

Ainda recentemente, Ana Paula Padrão impressionou ao mostrar a cozinha de sua casa.

Veja a foto de Ana Paula Padrão: