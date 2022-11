Só de camisa, Ana Paula Padrão surge deslumbrante na praia e choca: ''Que linda''

Aos 56 anos, apresentadora Ana Paula Padrão esbanjou corpaço impecável na praia e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 09h13

A apresentadora Ana Paula Padrão (56) esbanjou beleza ao mostrar fotos de como foi seu feriado nesta quarta-feira, 02, na praia. Com um look de banho, a jornalista roubou a cena no local.

Usando uma camisa nude, a comunicadora se destacou ao surgir deslumbrante, sorrindo com um óculos escuros e ostentando suas curvas impecáveis.

"Seria esse um feriado na quarta-feira? Acho que sim, com direito a escapadinha básica pra ver a bff @natalialeiteoficial! E você? Trabalhou ou teve tempo pra um relax?", interagiu com os seguidores de sua rede social.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a famosa. "Que linda", exclamaram os internautas. "Lindas fotos", admiraram outros.

Veja as fotos de Ana Paula Padrão na praia:

Ana Paula Padrão fala sobre não ser mãe

Aproveitando o Dia das Crianças, Ana Paula Padrão decidiu fazer um desabafo. Em seu Instagram, a jornalista, que é casada com Gustavo Diament (50),publicou uma selfie e falou um pouco sobre como é a sua vida sem filhos.

“Hoje é Dia das Crianças e não há crianças em casa. Eu não tive filhos. E, acredite em mim, a vida sem filhos não é uma vida vazia”, começou na legenda. “Até pensei em engravidar tempos atrás quando a idade soou o alerta agora ou nunca! Algumas tentativas fracassadas me fizeram, no entanto, compreender que eu estava inventando uma frustração que não existia antes”.

“Eu não fui uma adolescente que sempre sonhou com uma casa repleta de filhos. No início da fase adulta também não pensei muito sobre o assunto. Diziam: uma hora o desejo chega! Não chegou. No entanto, o contexto de uma relação estável e o prazo final estabelecido pela natureza me fizeram tentar. Quando desisti da história foi até com sensação de alívio”, admitiu em seguida.

