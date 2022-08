Simony aparece com novo visual durante tratamento contra o câncer

Em luta contra o câncer, Simony adere ao visual diferente e desabafa: 'Desapegando da vaidade'

A cantora Simony revelou que está perdendo o cabelo durante o tratamento de quimioterapia e resolveu aderir ao uso de perucas durante este período de sua vida. Assim, ela contou que mandou fazer laces.

Nas redes sociais, ela apareceu com o visual mais curto e também com os fios longos ao colocar as laces diferentes que ganhou para esta fase de sua vida. "Uma mulher de fases com vários tipos de cabelos. É fácil? Não, claro que não! Tem dias que choro, tem dias que estou querendo ficar só, mas a maioria das vezes estou agradecida fazendo minhas palhaçadas e sorrindo", disse ela.

E completou: "A vida tem outro sentido pra mim hoje. E estou aqui pra segurar sua mão também se está passando por isso. Um dia de cada vez. Que trabalho lindo maravilhoso e estou amando ser várias mulheres com suas laces".

Simony e o tratamento contra o câncer

Simony começou um novo ciclo de quimioterapia nesta semana e já comemorou uma novidade no tratamento. Ela revelou que o tumor já começou a diminuir. "Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas", disse ela.

Logo depois, ela comemorou: "Estou super feliz. Está dando tudo certo".

