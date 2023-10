Simaria Mendes ostenta corpão ao usar vestido justinho: "Um espetáculo"

A cantora Simaria Mendes impressionou os seguidores ao mostrar seu look

A cantora Simaria Mendes elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece toda produzida, e exibindo seu corpão escultural.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido longo justinho, com um decote bastante generoso, e um sapato de salto. O look escolhido pela famosa deixa em destaque suas curvas perfeitas. Além disso, ela completou a produção deixando os fios presos com um coque, e apostou em um batom vermelho.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, a irmã da cantora Simone Mendes conversou com os seguidores. "Como vai o feriadão por aí??", quis saber Simaria, que completou: "Um final de semana lindo para vocês, divirtam-se!", desejou.

Os seguidores rapidamente rasgaram elogios para a cantora. "Linda", disse uma internauta. "Você está um espetáculo", escreveu outra. "Maravilhosa demais", falou uma seguidora. "A cada dia mais linda", afirmou outra. "É muita beleza", comentou uma fã.

Os looks de Simaria, vale dizer, sempre chamam a atenção dos seguidores. Na última segunda-feira, 9, a cantora surgiu usando um macacão bem colado e de cor neutra, que destacou seu corpaço.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria Mendes impressiona ao revelar novo cômodo de sua mansão

A cantora Simaria Mendes revelou como será um novo cômodo de sua mansão. Em seus stories, a artista publicou fotos do projeto de seu novo escritório e chamou a atenção com os detalhes luxuosos do espaço para realizar suas tarefas.

Dona de um estilo sóbrio e ousado para se vestir, a famosa mostrou que também segue a linha de poucas cores em sua casa. Combinando com a decoração já existente de seu lar, o ambiente será todo em branco e com detalhes em preto. Alguns objetos com cor serão colocados no local para dar um toque especial de elegância e luxo, como uma cadeira rosa e vasos com plantas em amarelo. Confira!