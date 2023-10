Embalada a vácuo? Simaria aposta em macacão apertadíssimo e chama a atenção

Simaria aposta em look jutíssimo ao corpo e chama a atenção ao deixar curvas bem desenhadas

A cantora Simaria Mendes começou a semana com tudo ao compartilhar uma foto arrasadora em sua rede social nesta segunda-feira, 09. Dona de um estilo sóbrio, mas ousado, ela chamou a atenção ao surgir usando um look justíssimo.

Vestindo o macacão bem colado e de cor neutra, a irmã de Simone Mendes deixou suas curvas em evidência. A peça apertada então deixou o corpaço da artista bem marcado e seu decote surgiu saltado.

Sem escrever nada no clique postado em seus stories, Simaria colocou apenas corações e esbanjou sua beleza para os seguidores.

Ainda nos últimos dias, a artista impressionou ao exibir a decoração luxuosa de seu novo escritório. Tempos atrás, ela se gravou cozinhando e impressionou ao exibir sua cozinha de conceito aberto.

Veja o clique de Simaria:

Tá rolando? Simaria se pronuncia sobre affair com Ailton Maranhão

A cantora Simaria Mendes interagiu com seus seguidores na companhia dos filhos, Giovanna e Pawel. Em seus stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas questões enviadas pelos fãs.

Em uma delas, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, foi questionada sobre estar em um relacionamento com o empresário Ailton Maranhão. O milionário, que há 25 anos gerencia bares e restaurantes em Goiânia, foi apontado como o suposto affair da coleguinha.

Brincando estar brava e um pouco irritada, Simaria, que está solteira desde o fim do casamneto com o pai de seus filhos, então se pronunciou sobre o romance com o empresário riquíssimo. "O meu chapa, eu não sei quem é não, esse rapaz, já arrumaram tanto noivo pra mim, é cada bofe lindo, meu deus, é cada bofe, é de estronda o Brasil, é o grito país. Me respeite como mulher, rapaz, onde é que vocês me viram agarrada com alguém?", disparou.