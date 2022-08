Silvero Pereira, o Zaquieu de Pantanal, usa sunga cavada e quase mostra demais

Silvero Pereira deixa pouco para a imaginação ao usar sunga minúscula com estampa inspirada na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 15h40

O ator Silvero Pereira (40), que interpreta o Zaquieu no remake da novela Pantanal, da Globo, colocou o corpo sarado para jogo nesta quinta-feira, 25. Ele apareceu só de sunga mínima ao posar em casa. O artista exibiu sua boa forma e deixou muito pouco para a imaginação.

Na foto, Silvero apareceu com uma sunga fininha e cavada com estampa de onça – no maior clima da novela Pantanal – e exibiu o seu abdômen e o peitoral definido.

Silvero Pereira encontra cueca de José Loreto no camarim

Há poucos dias, Silvero Pereira mostrou um momento inusitado no camarim da novela Pantanal. Nos Stories do Instagram, o ator contou que, ao chegar para gravar o folhetim das nove, ele encontrou uma cueca de José Loreto (38) pendurada em um dos cantos do camarim.

"Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada", disse Silvero ao mostrar a peça. Loreto, que chega ao camarim durante a gravação, se justifica. "É que eu dancei muito", confessou. O ator brincou na legenda: "Assim começamos a semana."

Reprodução/Instagram

