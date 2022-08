Silvero Pereira encontra cueca suada de José Loreto e brinca: "Assim começamos a semana"

Nos bastidores da gravação da novela 'Pantanal', o ator Silvero Pereira se divertiu ao mostrar a cueca de José Loreto

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 19h30

Silvero Pereira (40) divertiu os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar um detalhe dos bastidores da novela Pantanal, da TV Globo.

Nos Stories do Instagram, o ator contou que ao chegar para gravar o folhetim das nove ele encontrou uma cueca de José Loreto (38) pendurada em um dos cantos do camarim.

"Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada", disse Silvero ao mostrar a peça. Loreto, que chega ao camarim durante a gravação, se justifica. "É que eu dancei muito", confessou. O ator brincou na legenda: "Assim começamos a semana."

Vale dizer que na novela Silvero interpreta Zaquieu, enquanto José Loreto interpreta Tadeu. No remake da trama, os personagens dos atores estão se aproximando após Zaquieu passar pelo treinamento para se tornar peão na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Confira o flagra de Silvero Pereira:

Reprodução/Instagram

Silvero Pereira exalta parceria com Gabriel Sater

Silvero usou as redes sociais para falar sobre contracenar com Gabriel Sater (40) no remake de Pantanal. O ator compartilhou a cena do mordomo com o famoso cramulhão, exibida na segunda-feira, 22, e mostrou Zaquieu recebendo um recado do famoso "coisa ruim" para o peão Trindade, interpretado por Sater.

Na publicação, o artista não poupou elogios ao colega de trabalho. "Contracenar com @gabrielsateroficial é muito especial. Sua concentração, parceria, comprometimento e dedicação são admiráveis. Sem falar na sua alegria, simpatia e generosidade. Só amor #Pantanal", escreveu Silvero na legenda.

