Sheron Menezzes ganha elogios ao exibir corpão sarado: "Perfeita"

A atriz Sheron Menezzes impressionou os fãs ao surgir exibindo seu corpaço nas redes sociais

Sheron Menezzes, de 39 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao postar uma foto esbanjando beleza. A atriz, que está de férias após o fim da novela 'Vai na Fé', da TV Globo, ostentou seu corpão sarado ao fazer um clique em frente ao espelho, usando um biquíni preto.

"Uma sexta à noite e uma gata preta… um pouco manca ainda, mas a mais sexy!", escreveu a artista, recebendo uma chuva de elogios nos comentários. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Sua beleza é um evento!", afirmou outra. "Perfeita", falou uma fã. "Esplêndida", comentou o ator José Loreto. "Um estouro de mulher! Te amo", escreveu a atriz Leticia Sales.

Vale lembrar que recentemente Sheron foi assaltada à mão armada. Nas redes sociais, a atriz explicou que seu carro foi fechado por assaltantes armados, que queriam levar o veículo. Enquanto ela estava saindo, um ônibus bateu em seu automóvel, e ela acabou se machucando.

"Há dois dias, eu sofri um assalto. Um carro fechou o meu na pista da esquerda, desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar as coisas, queriam levar o carro. Enquanto eu estava descendo, um ônibus a mais de 80 por hora, bateu na traseira do meu carro enquanto eu estava sendo assaltada. aí que vem… Esse motorista não viu o carro parado na rua e eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que podia ter acontecido", começou.

"Os assaltantes ficaram muito nervosos. Apontando a arma na minha cara, ele gritava muito que queria meu celular, que queria a minha aliança. Não dispararam nenhum tiro, conseguiram fugir. O ônibus não passou por cima de mim na via. Por uns instantes eu falei: 'Meu Deus, tanta coisa podia ter acontecido'. Eu vivi uma coisa muito potente que é você ser assaltado a mão armada e uma batida muito forte, e eu estou aqui", acrescentou ela em outro trecho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Festa de aniversário do filho

Sheron Menezzes usou as redes para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Benjamin. O menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, completou seis anos de vida e ganhou um festão com o tema do jogo eletrônico Mario Bros.

No vídeo publicado no Instagram, o aniversariante aparece fantasiado como o personagem, e se divertindo bastante ao lado dos amiguinhos e dos familiares. "O sorriso dele é o meu combustível e ele estava radiante curtindo sua festa do início ao fim!!! Não podia assistir esse vídeo sozinha. Apreciem essa delícia sem moderação", declarou ela. Veja a postagem!