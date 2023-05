Sheron Menezzes exibe curvas impecáveis ao usar vestido justo: "Absurdamente linda"

A atriz Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir usando um look deslumbrante

A atriz Sheron Menezzes (39) surgiu toda produzida na web nesta quarta-feira, 31, e arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos exibindo o look que escolheu para aproveitar a sua noite no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, a interpreta da personagem Sol, da novela Vai na Fé, da TV Globo, surgiu usando um vestido justo preto, com recortes nas laterais, deixando em destaque suas curvas impecáveis.

Leia também:Sheron Menezzes e Renata Sorrah surpreendem ao mostrar almoço do dia na Globo

A famosa, que posou deslumbrante no Copacabana Palace, ainda completou a produção com sapato de salto preto, colar e brincos dourados, e uma maquiagem forte, além de deixar os fios soltos.

A produção chamou a atenção dos internautas, que exaltaram a beleza da atriz. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Que perfeição", afirmou uma fã. "Essa mulher não cansa de ser linda", comentou outra. "Absurdamente linda", falou um admirador.

Confira o look deslumbrante da atriz Sheron Menezzes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron surge em clima de romance com o marido

Recentemente, Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo romântico ao lado do marido, Saulo Bernard. No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz recordou um vídeo em que aparece agarradinha com o amado, e dando um beijo apaixonado nele, enquanto segura uma taça de vinho.

A artista, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, interpretando a personagem Sol, aproveitou a postagem para confessar que está com saudades do marido, que está viajando. "Há um mês esperando esse abraço, volta logo", escreveu ela na legenda. O momento romântico entre Sheron e Saulo encantou os internautas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!