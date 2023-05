Sheron Menezzes surge aos beijos com o marido e fãs brincam: "Vidas solteiras importam"

A atriz Sheron Menezzes dividiu um momento romântico ao lado do marido, Saulo Bernard, e deixou os fãs empolgados

Sheron Menezzes(39) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo romântico ao lado do marido, Saulo Bernard.

No vídeo publicado no feed do Instagram nesta terça-feira, 23, a atriz recordou um vídeo em que aparece agarradinha com o amado, e dando um beijo apaixonado nele, enquanto segura uma taça de vinho.

A artista, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, interpretando a personagem Sol, aproveitou a postagem para confessar que está com saudades do marido, que está viajando. "Há um mês esperando esse abraço, volta logo", escreveu ela na legenda.

O momento romântico entre Sheron e Saulo encantou os internautas. "Muito lindos!", disse uma seguidora. "Casal lindo. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Viva o amor", celebrou uma fã. "Sheron, vidas solteiras importam", brincou mais uma.

Vale lembrar que Sheron e Saulo são pais de Benjamin, que completou cinco anos em novembro.

Confira o vídeo de Sheron Menezzes com o marido:

Aniversário de casamento

Recentemente, Sheron Menezzes e o empresário Saulo Camelo comemoraram 1 anos de casados, ou seja, as famosas bodas de papel. Em seu feed do Instagram, a atriz que interpreta a personagem Sol na novela Vai Na Fé, da Globo, celebrou a data romântica com um vídeo para lá de apaixonante.

A artista fez questão de resgatar a filmagem de seu grande dia, inclusive bastidores da cerimônia. "Um ano…", legendou ela, acompanhado por um emoji de coração vermelho. Nos comentários, ele fez questão de se declarar e arrancar suspiros da amada. "Só o primeiro de 12... rs", escreveu.

