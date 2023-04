Separada de Cauã, Mariana Goldfarb ostenta corpaço sarado na praia

Em flagra, Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, ostenta boa forma impressionante na praia

A ex-esposa do ator Cauã Reymond (42), a nutricionista Mariana Golfbarb (33), foi flagrada neste domingo, 23, curtindo a praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Sozinha, ela visitou o local para dar um mergulho e renovar o bronzeado.

Usando um biquíni de peças diferentes, de parte de baixa lisa e parte de cima listrada, a ex-mulher do artista global roubou a cena na areia com suas curvas saradas.

Ao sair do mar e caminhar pelo local, Mariana Goldfarb ostentou seu corpaço torneado e impressionou com sua barriga tanquinho.

Após se refrescar na água, ela foi até a areia onde estavam suas coisas e tirou o excesso de umidade dos cabelos.

Na última sexta-feira, 21, a nutricionista foi flagrada sem aliança após dias de ter anunciado o fim de seu casamento com Cauã Reymond, com quem estava desde 2016.

Veja as fotos de Mariana Goldfarb na praia:

Fotos: Dilson Silva e Fabricio Pioyani/Agnews

Casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chega ao fim: "Momento delicado"

O casamento do ator Cauã Reymond e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim. A separação foi anunciada por ela em uma mensagem nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira, 19.

Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Por enquanto, Cauã Reymond não se pronunciou sobre a separação nas redes sociais após o post de Mariana. Vale lembrar que os dois não tiveram filhos juntos. Ele é pai de Sofia (10), fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera (40).