Sem sutiã, Flávia Alessandra quase revela decote em look soltinho

Atriz Flávia Alessandra esbanjou beleza ao fazer fotos com look de ficar em casa bem curtinho

A atriz Flávia Alessandra (48) mostrou ser arrasadora até com um look bem simples de ficar em casa. Nesta terça-feira, 23, a loira compartilhou fotos usando uma roupa básica e bem confortável, mas com um toque ousado.

Sem sutiã, a famosa quase exibiu o decote na blusa de lã roxa. Usando um shortinhos bem curto, Flávia Alessandra deixou suas pernas torneadas à mostra.

"Queria mesmo era aproveitar a preguiça boa de um dia friozinho, mas bora trabalhar nessa tarde de terça", disse ela ao aparecer arrasadora nos cliques.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista. "My love, fala a verdade pra eles, não é assim que você fica quando tá com preguiça não! O pijama tem até furinho e o cabelo bagunçado que só", entregou o esposo Otaviano Costa (49). "Maravilhosa", elogiaram os fãs.

Flávia Alessandra arrasa com vestido dourado

Nos últimos dias, Flávia Alessandra chamou muita atenção ao protagonizar um vídeo usando um vestido dourado. Com a peça colada e curtinha, a loira se mostrou deslumbrante em um vídeo publicado em sua rede social.

Também na última semana, a atriz recebeu um recado do marido, que fez um vídeo tentando imitar o alongamento ousado da musa fitness Gracyanne Barbosa (38). De ponta cabeça e pernas abertas, o apresentador se arriscou na posição quase impossível da influenciadora.

