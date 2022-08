Flávia Alessandra sensualiza em vídeo usando vestido dourado e arrasa

Atriz Flávia Alessandra protagonizou vídeo vestindo look dourado curtinho e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 17h16

A atriz Flávia Alessandra (48) surgiu arrasadora em um novo registro em sua rede social. Neste sábado, 20, a famosa compartilhou um vídeo sensualizando e deu um show de beleza com muito estilo.

Usando um vestido dourado todo brilhante, de modelo curtinho e justo, a loira exibiu suas curvas torneadas com muito poder. Na legenda da publicação, ela aproveitou para falar um pouco sobre moda.

"As roupas não vão mudar o mundo, mas as mulheres que as vestem, sim!”, escreveu a frase de Anne Klein para o vídeo cheio de atitude.

Nos comentários, os internautas admiraram a esposa de Otaviano Costa (49). "Você é um espetáculo", elogiaram os fãs. "Que deusa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Flávia Alessandra impressionou ao montar um look com top amarrado e deixando o decote à mostra. Nos últimos dias, a atriz foi surpreendida com um vídeo do marido, que tentou imitar o alongamento de Gracyanne Barbosa (38).

Filha de Flávia Alessandra se forma na faculdade

No último final de semana, a filha de Flávia Alessandra com Marcos Paulo (1951-2012), Giulia Costa (22), formou-se na faculdade. Na ocasião, a jovem compartilhou fotos em que aparece recebendo o carinho da mãe, do padrasto, que considera como pai, Otaviano Costa, e da irmã, Olívia. Nas imagens, publicadas no Instagram, ela apareceu usando beca e celebrando a formatura em Cinema.

"Fim. Formada! Obrigada por tanto, família. Não conseguiria sem vocês", declarou Giulia Costa na legenda da publicação.

